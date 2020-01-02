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Ван Бронкхорст может возглавить китайский клуб

18:23
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Голландский тренер Джованни ван Бронкхорст может получить работу в Китае. У 44-летнего специалиста есть предложение от клуба «Гуанчжоу Фули», сообщает AD.

Бывший главный тренер «Фейеноорда» имеет все шансы возглавить китайский клуб, которые сотрудничает с «Аяксом»

Ранее ван Бронкхорст присоединился к холдингу, который владеет «Манчестер Сити». Он получил опыт работы в клубах, которые связаны с «горожанами»: в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США («Нью-Йорк Сити»).

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