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Ван Бронкхорст должен возглавить «Рейнджерс» в ближайшие часы

19:37
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Джованни ван Бронкхорст станет новым главным тренером «Рейнджерс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли договоренности, в ближайшее время шотландский клуб официально объявит о подписании контракта с 46-летним нидерландцем.

Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» в качестве футболиста с 1998 по 2001 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Шотландии, а также дважды становился обладателем Кубка страны и один раз выиграл Кубок шотландской лиги.

Предыдущим тренером «Рейнджерс» был Стивен Джеррард, который 11 ноября возглавил «Астон Виллу».

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Иван Торопцев все материалы автора

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