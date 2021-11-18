Ван Бронкхорст должен возглавить «Рейнджерс» в ближайшие часы

Джованни ван Бронкхорст станет новым главным тренером «Рейнджерс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли договоренности, в ближайшее время шотландский клуб официально объявит о подписании контракта с 46-летним нидерландцем.

Done deal, confirmed and here-we-go. Gio Van Bronckhorst will be the new Rangers manager, agreement reached. ? #RangersFC



He'll soon sign his contract and will be announced as Gerrard replacement. Van Bronckhorst is coming. pic.twitter.com/NH7zA5J2wQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2021

Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» в качестве футболиста с 1998 по 2001 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Шотландии, а также дважды становился обладателем Кубка страны и один раз выиграл Кубок шотландской лиги.

Предыдущим тренером «Рейнджерс» был Стивен Джеррард, который 11 ноября возглавил «Астон Виллу».