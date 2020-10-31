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«Валюр» стал чемпионом Исландии после досрочного завершения сезона из-за коронавируса

05:00
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Федерация футбола Исландии досрочно завершила национальный чемпионат в связи с пандемией коронавируса. Так как были сыграны 18 из 22 туров, чемпионом был признан «Валюр». Таким образом, команда в сезоне-2021/22 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, «Хабнарфьердюр» и «Брейдаблик» попали в Лигу Европы, а «Гротта» и «Фьолнир» вылетели из высшего дивизиона.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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