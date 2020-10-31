«Валюр» стал чемпионом Исландии после досрочного завершения сезона из-за коронавируса
Федерация футбола Исландии досрочно завершила национальный чемпионат в связи с пандемией коронавируса. Так как были сыграны 18 из 22 туров, чемпионом был признан «Валюр». Таким образом, команда в сезоне-2021/22 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Кроме того, «Хабнарфьердюр» и «Брейдаблик» попали в Лигу Европы, а «Гротта» и «Фьолнир» вылетели из высшего дивизиона.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.