Сарычев: «В Корее были иностранные тренеры, но не справились»

Лучший вратарь СССР 1991 года, четырехкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран Валерий Сарычев, ныне работающий в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити», рассказал, почему в высшей лиге Кореи нет иностранных специалистов.

«Они были, но не справились. Не так давно работал Дан Петреску. Работал, команда неудачно играла, уволили. Огромное значение играет престиж страны и отношение к своим — люди хотят видеть своих специалистов, им отдается приоритет», — цитирует «РБ Спорт» Сарычева.

Румын Дан Петреску с июня 2023 по апрель 2024 года тренировал в Корее «Чонбук Хендэ Моторс».