Сарычев: «Я это называю «эффектом Гвардиолы», когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами»

Лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев, ныне работающий в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити», рассказал, как изменилась роль голкиперов в современном футболе.

«Требования к высокому уровню игры ногами — это следствие изменений правил футбола. Запретили играть руками после паса назад ногами, с этого все началось. Ограничили владение мячом. Сейчас появилось уже тренерское требование — начинать атаки.

Важнее все-таки то, что позади тебя только сетка. Хорошо начав атаку, ты можешь не забить. А ошибка приводит к голу. Я это называю «эффектом Гвардиолы», когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами — была совокупность зрелищности и побед команд, которые возглавлял этот тренер.

Я требую от подопечных минимум риска, надо учиться соизмерять последствия своего решения. Если есть риск гола в твои ворота, мяч должен быть выбит далеко и сразу. Мода модой, все хотят играть в атаку, но нельзя начинать матч потенциально со счета 0:1 и закладываться на ошибку голкипера», — цитирует «РБ Спорт» Сарычева.