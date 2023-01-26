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Гладилин: «Кокорин сравнил себя с Роналдо? Это смешно, Александр уже закончился как футболист»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина, который сравнил себя по стилю игры с Роналдо.

«Это просто смешно. Кокорин уже закончился как футболист, он играет в чемпионате Кипра. Я видел его недавние голы — один с пенальти, а второй после нелепейшей ошибки вратаря. Про Александра мы вспоминаем из-за хорошей работы его агента и пиар-службы. Его позиция на поле сейчас не определена — он и не полноценный нападающий, но и не полузащитник. Просто бегает по полю как придется. Для него футбол уже стал второстепенным делом. В чемпионат Кипра приезжают, чтобы отдыхать и получать деньги, там можно даже не тренироваться особо», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел 15 матчей в чемпионате Кипра, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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