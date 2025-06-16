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16 июня 2025, 09:15

Валентин Иванов остался в Катаре еще на два года. В РФС его не позвали

Александр Бобров
Шеф-редактор
Валентин Иванов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Валентин Иванов продлил на два года контракт с футбольной ассоциацией Катара, где он с сентября 2023-го возглавляет департамент судейства. Кроме того, он уже много лет входит в число инструкторов ФИФА, работая на крупных международных турнирах.

Интересно, что в число 117 арбитров, отобранных для обслуживания матчей клубного чемпионата мира в США, вошли четыре катарца. А председатель судейского комитета футбольной ассоциации Катара и заместитель председателя судейского комитета ФИФА Хани Талеб Баллан курирует работу рефери на этом турнире.

Напомним, что Иванов — один из лучших российских рефери, победитель первого конкурса «СЭ» «Золотая мантия». После завершения судейской карьеры не один год руководил нашими рефери: сначала помогал Сергею Зуеву в Коллегии футбольных арбитров, а потом возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС. Он собирался вернуться в РФС весной 2018 года. Предполагалось, что Иванов возглавит судейский комитет, однако в последний момент он отказался.

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Валентин Иванов (судья)
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