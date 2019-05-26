Вальбуэна сообщил об уходе из "Фенербахче"

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опубликовал открытое письмо в Твиттере. В нем он сообщил, что покидает команду по окончании сезона.

- Дорогая семья "Фенербахче", мой путь в команде подошел к концу, - говорится в сообщении. - Хотел бы поблагодарит каждого, с кем я познакомился на протяжении двух лет в клубе. Тренеры, партнеры работники клуба, друзья, которых я встретил здесь - все вы тепло приветствовали меня и сделали все, чтобы я провел здесь абсолютно уникальное время. Я благодарен за доброту и заботу, которую я чувствовал здесь каждый день. Не забывайте, что Стамбул всегда будет желто-синим для меня.

В прошедшем сезоне 34-летний Матье Вальбуэна провел 31 матч за "Фенербахче", забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Ранее он также выступал за московское "Динамо", "Лион" и "Марсель".