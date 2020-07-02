Вагнер Лав сдал тест на коронавирус в Бразилии. Он пока не прибыл в Казахстан

Новичок «Кайрата» Вагнер Лав и его семья сдали тест на коронавирус, находясь в Бразилии. Об этом свидетельствует видео в Instagram жены Лене Пирес.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард прибудет в Казахстан в прошлое воскресенье, а в понедельник состоится его презентация. Но презентация не состоялась, а лишь было объявлено, что он будет выступать под девятым номером. О состоянии здоровья бразильца информации нет.

1 июля чемпионат Казахстана был возобновлен матчами третьего тура. Однако уже 5 июля в стране вводится жесткий карантин на две недели. Вводится запрет, в частности, на проведение спортивных мероприятий. В связи с этим чемпионат страны вновь может быть прерван из-за пандемии коронавируса.

До этого «Кайрат» официально опроверг информацию о том, что коронавирусом заразился главный тренер команды Алексей Шпилевский. В чемпионате Бразилии-2019 36-летний Вагнер Лав сыграл 28 матчей за «Коринтианс» и забил 5 мячей. Ранее была информация, что он может вернуться в ЦСКА.