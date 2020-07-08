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Вагнер Лав — официально в «Кайрате»

8 июля 2020, 15:17
Вагнер Лав. Фото ФК «Кайрат»
Вагнер Лав. Фото ФК «Кайрат»
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«Кайрат» объявил о подписании нападающего Вагнера Лав.

В заявлении на официальном сайте казахского клуба говорится, что контракт с 36-летним бразильцем подписан на шесть месяцев с возможностью продления.

В чемпионате Бразилии-2019 36-летний Вагнер Лав сыграл 28 матчей за «Коринтианс» и забил 5 мячей. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что он может вернуться в ЦСКА.

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