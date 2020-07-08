Вагнер Лав — официально в «Кайрате»
8 июля 2020, 15:17
«Кайрат» объявил о подписании нападающего Вагнера Лав.
В заявлении на официальном сайте казахского клуба говорится, что контракт с 36-летним бразильцем подписан на шесть месяцев с возможностью продления.
В чемпионате Бразилии-2019 36-летний Вагнер Лав сыграл 28 матчей за «Коринтианс» и забил 5 мячей. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что он может вернуться в ЦСКА.
? Официально: Вагнер Лав игрок «Кайрата»— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) July 8, 2020
Подробнее: https://t.co/qI1kLdGNkT pic.twitter.com/23PLOEKJgV
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