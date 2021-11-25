Вагнер Лав не намерен завершать карьеру после ухода из «Кайрата»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав заявил, что не собирается завершать карьеру после ухода из клуба.

«Я тепло был принят в «Кайрате» и в Казахстане. Для меня было приятно выступать в форме «Кайрата» и добиться чемпионского титула. Я всегда старался отдаваться по максимуму за команду. Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.



Да, на меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол» — приводит официальный сайт «Кайрата» слова Вагнера.

37-летний Вагнер Лав покинет «Кайрат» по окончании контракта, матч Лиги конференций против «Базеля» станет для футболиста последним в составе команды.

Напомним, что бразилец также выступал в России в составе ЦСКА. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Игра «Базель» — «Кайрат» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 18.30 (мск).