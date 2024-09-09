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Сегодня, 19:30

В «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ

Алина Савинова
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Генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану объяснил, почему нидерландский нападающий команды Квинси Промес может работать и жить на территории ОАЭ.

«Квинси спокойно находится в ОАЭ. Есть определенные законы, которые нужно разделять по направлениям. Квинси является полноценным резидентом ОАЭ, имеет действующий вид на жительство, который ему позволяет и работать, и жить на территории страны», — приводит ТАСС слова Чебану.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», и в сентябре 32-летний нидерландец присоединился к «Юнайтед». Он дебютировал за команду из Дубая 8-го числа в товарищеском матче с «Аль-Хамри» (2:1).

«Сейчас идет процесс его заявки на чемпионат. Все документы подали. Просто все идет через электронную систему, все команды отправляют документы, нужно подождать», — добавил гендиректор.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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