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В «Юнайтед» готовы обсудить со «Спартаком» возвращение Промеса

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Футбольный клуб «Юнайтед» из ОАЭ готов обсудить возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак», когда это станет возможно.

«Когда появилась идея с подписанием контракта с Квинси, мы позвонили в «Спартак», сообщили об этом. В клубе обрадовались, дальше мы уже с Квинси сами все детали закрывали. «Спартак» следит за его ситуацией, общается с его агентом, Если есть какой-то интерес к Квинси, если это будет возможно, то со всеми клубами готовы обсудить, как реализовать трансфер. Наш клуб же тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то выгода из всего. Если будет возможен его трансфер, то будем обсуждать это со «Спартаком» или другими клубами», — заявил ТАСС генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану.

5 сентября «Юнайтед» подписал контракт с Промесом, который летом покинул «Спартак» по окончании срока контракта.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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