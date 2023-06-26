В возрасте 82 лет скончался экс-главный тренер сборной Шотландии Крэйг Браун

На 83-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Шотландии Крэйг Браун, сообщает BBC.

Отмечается, что специалист умер после непродолжительной болезни в кругу семьи. Причина смерти не уточняется.

Браун возглавлял сборную Шотландии с 1993 по 2001 год, до этого он в течение 7 лет тренировал национальные команды страны различных возрастов. Со сборной до 17 лет он становился вице-чемпионом мира 1989 года.

Браун выводил сборную Шотландии на Евро-1996 и ЧМ-1998.

Во главе основной команды Шотландии специалист провел 70 матчей, что является рекордным показателем за всю историю сборной.

В 2010 году Браун был введен в Зал славы шотландского футбола.