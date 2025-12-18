В возрасте 72 лет умер бывший главный тренер сборной Дании Харейде

Норвежский тренер Оге Харейде умер на 73-м году жизни, сообщает VG.

25 ноября сын специалиста Бендик Харейде сообщил, что его отцу диагностировали рак мозга.

Харейде вызглавлял «Мольде», «Хельсингборг», «Брондбю», «Русенборг», «Эргрюте», «Викинг», «Мальме», а также сборные Норвегии, Дании и Исландии. Тренерскую карьеру он завершил в 2024 году.

В качестве футболиста он выступал за «Хедд», «Мольде», «Норвич» и «Манчестер Сити».

Под его руководством сборная Дании на чемпионате мира 2018 года в России прошла в 1/8 финала, где проиграла проиграли Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти).