Сегодня, 19:44

В Узбекистане Каннаваро заработает за год 3,5-4 миллиона евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фабио Каннаваро.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ» от итальянского источника, близкого к сделке между Фабио Каннаваро и сборной Узбекистана, зарплата 52-летнего специалиста составит около 4 миллионов евро, включая расходы на тренерский штаб.

Каннаваро ждал предложений из Италии или другой европейской страны, поэтому не сразу согласился на работу в Средней Азии. Интерес к чемпиону мира-2006 проявляла и сборная Казахстана.

В итоге Каннаваро принял условия узбекистанской федерации, заключив контракт на год. В случае успешного выступления национальной команды на ЧМ-2026 Фабио рассчитывает вернуться в Европу или продлить договор с Узбекистаном.

На Апеннинах предполагают, что в штаб Каннаваро может войти его 44-летний брат Паоло, который в ноябре 2024 года подал в отставку из клуба серии С «Про Верчелли».

Фабио Каннаваро
Сборная Узбекистана по футболу
В Сербии рассказали о важности получения Тикнизяном паспорта страны

