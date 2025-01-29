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Сегодня, 21:55

В УЕФА сообщили, что сборная Израиля по-прежнему должна играть на нейтральных стадионах

Владислав Маслов
Корреспондент
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В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация не меняла решение по проведению домашних матчей сборной Израиля на нейтральных полях.

Ранее портал One сообщил, что Израильская футбольная ассоциация ведет неофициальные переговоры с УЕФА о разрешении на проведение домашних матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года на территории Израиля.

«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в настоящее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остается в силе», — передает сообщение ТАСС.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года из-за ситуации в секторе Газа были перенесены на другие даты и прошли на нейтральных полях. С того момента сборная Израиля проводит домашние матчи в других странах.

Следующие домашние встречи сборная проведет против команд Эстонии и Норвегии, они пройдут 22 и 25 марта соответственно.

Источник: ТАСС
Сборная Израиля по футболу
УЕФА
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