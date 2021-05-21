В УЕФА предполагают, что общие потери клубов на фоне пандемии составят около 9 миллиардов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что потери клубов за два последних сезона на фоне пандемии коронавируса составят 8,7 миллиарда евро, говорится в отчете организации, предоставленном агентством PA.

Клубы потеряли 4 миллиарда евро от продажи билетов, 2,7 миллиарда — от спонсорских контрактов, 1,4 миллиарда — от телетрансляций. Перенос Евро-2020 и еврокубков из-за пандемии помог клубам сэкономить около 2 миллиардов евро, которые могли быть не получены, если бы турниры отменили.

Ежегодные солидарные выплаты клубам, не попавшим в групповой турнир Лиги чемпионов за период с 2018 по 2021 год составляют 558 миллионов евро. Из них 108 миллионов были выделены на клубы, которые не прошли квалификационный раунд турнира, 32 миллиона — тем, кто выбыл в плей-офф. 130 миллионов евро уходят на развитие молодежи в клубах, которые не смогли пробиться в турниры под эгидой УЕФА. 269 миллионов выделяется на Лигу Европы, еще 21 миллион выделен национальным ассоциациям. Ожидается, что солидарные выплаты должны значительно увеличиться в период с 2021 по 2024 год.

Кроме того, в отчете содержится ответ на заявление клубов-основателей Суперлиги о том, что солидарные выплаты командам, не входящим в состав турнира, составят около 8 миллиардов евро за следующие 23 года.

«Сообщения о 8 миллиардах евро за 23 года и вводящие в заблуждение заявления об утроении суммы солидарных выплат должны идти в правильном контексте, даже если никогда не сбудутся. Не вдаваясь в расчеты, скромное увеличение финансирования в размере 5 процентов за год, что значительно ниже прошлых и нынешних темпов, может принести более 23 миллиардов евро солидарных выплат в течение 23 лет. Излишне говорить, что 8 миллиардов — это в три раза меньше», — говорится в отчете.