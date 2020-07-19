В Турции новый чемпион! Его связывают с Эрдоганом, в составе играют Робинью и Епуряну

«Истанбул» стал чемпионом Турции за тур до конца сезона. В игре 33-го тура стамбульцы обыгрывают «Кайсериспор» — 1:0, однако результат уже не имеет значения, поскольку единственный конкурент «Трабзонспор» сенсационно проиграл дома «Коньяспору» 3:4, ведя 3:1 к 81-й минуте.

За «Истанбул» играет бывший защитник «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну. Также в его составе выступают экс-форвард «Челси» Демба Ба и бывший футболист «Реала» и сборной Бразилии Робинью.

Клуб был основан в 1990 году, а в 2014-м поменял название и спонсора и получил новый стадион. «Истанбул» связывают с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Вторую половину сезона-2018/19 в его составе отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов.

«Истанбул» по итогам сезона-2013/14 вернулся в суперлигу и с тех пор не опускался ниже четвертой строчки, (дважды четвертое место, второе, третье, снова второе и первое в этом сезоне).

«Истанбул» — всего шестой чемпион в истории чемпионатов Турции, которые разыгрываются с 1959 года. Помимо него, чемпионами становились три стамбульских клуба: «Галатасарай» (22 раза), «Фенербахче» (19), «Бешикташ» (13), а также «Трабзонспор» (6) и «Бурсаспор» (в сезоне-2009/10).

Вице-чемпионом Турции стал «Трабзонспор». Это всего второй случай в истории, когда в двойку лидеров не вошел ни один из трех стамбульских грандов. Впервые это произошло в сезоне-1980/81, когда чемпионство выиграл «Трабзонспор», а вторым стал «Аданспор».

Есть вероятность, что впервые в истории ни «Галатасарай», ни «Фенербахче», ни «Бешикташ» вообще не попадут в тройку лидеров. Для этого «Сивасспору» нужно удержать в последнем туре третье место («Бешикташ» отстает на 1 очко).