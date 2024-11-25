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25 ноября, 23:20

В «Туране» заявили, что не планируют отправлять Бердыева в отставку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Турана» Самед Насибов опроверг слухи о возможной отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Мы не знаем, откуда взялись эти новости. Хочу сообщить вам, что все распространяемые новости не соответствуют действительности. Между Курбаном Бердыевым и руководством клуба прекрасные отношения. Не было ни малейшего недовольства. Мы твердо верим в Курбана Бердыева. У нас с ним большие и долгосрочные планы», — цитирует Насибова Legalbet.

72-летний специалист возглавляет «Туран» с лета этого года. После 14 туров команда с 27 очками занимает третье место в чемпионате Азербайджана.

Источник: Legalbet
Футбол
Курбан Бердыев
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