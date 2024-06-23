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Сегодня, 18:29

В «Туране» рассказали, какие цели ставят перед Бердыевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-президент «Турана» Али Балакишиев рассказал, какие цели азербайджанский клуб ставит перед новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Основная цель, которую мы ставим перед новым тренером, — это вывести команду на новый уровень, сделать ее конкурентоспособной в чемпионате и добиться выхода в еврокубки», — цитирует Балакишиева РИА «Новости».

О назначении Бердыева в «Туран» стало известно в субботу, 22 июня.

Последним клубом 71-летнего специалиста было махачкалинское «Динамо». Тренер покинул команду в феврале 2024 года. «Динамо» заняло второе место в первой лиге и в сезоне-2024/25 выступит в РПЛ.

Ранее Бердыев тренировал «Сочи», иранский «Трактор», «Кайрат», «Рубин», «Ростов» и «Кристалл».

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Курбан Бердыев
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