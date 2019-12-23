В Танзании на футболистов напали дикие пчелы. Игроки и болельщики спасались бегством

Во время матча на Кубок Независимости Танзании «Янга» — «Иринга Юнайтед» (4:0) на стадион залетели дикие пчелы. Из-за этого матч пришлось прервать. Видео опубликовал Twitter Azam TV.

Рой пчел заставил футболистов и судей лечь на газон, чтобы их не покусали. Болельщики же спасались бегством. Матч все же был возобновлен при счете 3:0 в пользу «Янги», когда пчелы улетели. Команде впоследствии удалось забить еще один мяч.