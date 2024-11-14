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Сегодня, 13:25

В списке номинантов на звание лучшего тренера в 2024 году — пять специалистов из Испании

Камила Абдурахманова
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В номинации «Лучший тренер» на ежегодной премии Globe Soccer Awards по итогам 2024 года представлены девять тренеров.

На награду претендуют Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

На сайте премии началось открытое голосование среди болельщиков, которое определит финалистов. Церемония награждения состоится 27 декабря 2024 года в Дубае.

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Джан Пьеро Гасперини
Лионель Скалони
Луис де ла Фуэнте
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Хаби Алонсо
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