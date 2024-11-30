Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:34

В «Сьоне» заявили, что Антон Миранчук больше не сыграет до конца года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о том, когда российский полузащитник команды Антон Миранчук сможет вернуться на поле.

«Миранчук не сыграет в этом году. Осталась неделя до паузы в чемпионате, поэтому мы не собираемся рисковать его здоровьем. Антон вернется на поле в январе», — цитирует Константина Sport24.

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Популярное видео
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сабах» одержал первую победу под руководством Василия Березуцкого

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости