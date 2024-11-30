В «Сьоне» заявили, что Антон Миранчук больше не сыграет до конца года

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о том, когда российский полузащитник команды Антон Миранчук сможет вернуться на поле.

«Миранчук не сыграет в этом году. Осталась неделя до паузы в чемпионате, поэтому мы не собираемся рисковать его здоровьем. Антон вернется на поле в январе», — цитирует Константина Sport24.

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.