В «Сьоне» сообщили об интересе клуба из Саудовской Аравии к Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо».

«Мы ведем переговоры с разными клубами по Антону Миранчуку. Один из клубов Саудовской Аравии интересуется им и должен отправить финальное предложение по игроку к завтрашнему дню», — сказал Константин «СЭ».

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.