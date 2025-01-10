В «Сьоне» сообщили, что Миранчук тренируется в общей группе без ограничений

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.

3 января «Сьон» отправился на недельный сбор в Марокко. Ранее 29-летний Миранчук пропустил 6 матчей команды из-за травмы.

«Антон Миранчук здоров. Он тренируется с командой в общей группе без ограничений», — сказал Костантен «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.