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Сегодня, 12:18

В «Сьоне» сообщили, что Миранчук тренируется в общей группе без ограничений

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.

3 января «Сьон» отправился на недельный сбор в Марокко. Ранее 29-летний Миранчук пропустил 6 матчей команды из-за травмы.

«Антон Миранчук здоров. Он тренируется с командой в общей группе без ограничений», — сказал Костантен «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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