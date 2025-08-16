В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья российского полузащитника Антона Миранчука.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что 29-летний хавбек Сьона не попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Швейцарии из-за повреждения.

«Сообщалось, что он травмирован, но на самом деле он ведет переговоры о завершении трансфера и обсуждает свой будущий контракт. Если бы эти переговоры не велись, он бы играл», — сказал Константин «СЭ».

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Зо это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.