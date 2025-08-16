Футбол
16 августа, 12:05

В «Сьоне» сообщили, что Миранчук не играет из-за переговоров по будущему трансферу

Константин Белов
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья российского полузащитника Антона Миранчука.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что 29-летний хавбек Сьона не попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Швейцарии из-за повреждения.

«Сообщалось, что он травмирован, но на самом деле он ведет переговоры о завершении трансфера и обсуждает свой будущий контракт. Если бы эти переговоры не велись, он бы играл», — сказал Константин «СЭ».

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Зо это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Антон Миранчук
ФК Сьон
  • Vyacheslav Fedotov

    А все эти батраковы такой же мусор, на захаряна надо просто посмотреть

    16.08.2025

  • Павел Верещагин

    С таким ценником его могут и "на сдачу" кому-нить отдать...)

    16.08.2025

  • Dron56

    Упаси Боже нас ! Если он к нам перейдет ! Тогда точно выше восьмого неподнимимся. Прощай замечательный футбол Шварца и Диски, Мы будем долго помнить Ваш футбол...

    16.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    После такого великолепного сезона только в Реал!

    16.08.2025

  • ALEX1984

    В спартак , вестимо .

    16.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Интересно, куда?

    16.08.2025

  • DemolisherAjax

    Хватит врать,господа! Миранчук не играет - потому что не умеет :)

    16.08.2025

  • Андрей

    уровень ноль

    16.08.2025

  • rustov

    Интересно, что за уровень у Миранчука, что даже Сьону не подходит?

    16.08.2025

  • igor1972

    М-да, как здорово Миранчук обесценился. Всего 2,5 ляма..

    16.08.2025

