В «Сьоне» рассказали, сколько дней пропустит Миранчук

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Антона Миранчука.

Ранее «СЭ» сообщал, что на одной из тренировок 29-летний футболист получил травму левого голеностопа.

«У Антона Миранчука вывих. Он выбыл на 5 дней», — сказал Константен «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.