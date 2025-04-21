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Сегодня, 19:20

В «Сьоне» рассказали, сколько дней пропустит Миранчук

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Антона Миранчука.

Ранее «СЭ» сообщал, что на одной из тренировок 29-летний футболист получил травму левого голеностопа.

«У Антона Миранчука вывих. Он выбыл на 5 дней», — сказал Константен «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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