В «Сьоне» рассказали, когда сделают Миранчуку постоянную рабочую визу

Президент «Сьона» Кристиан Константен рассказал, что постоянная рабочая виза для российского хавбека Антона Миранчука будет готова в течение двух-трех недель.

«Мы сделали Алексею Миранчуку временную рабочую визу, с ней все хорошо. Постоянная рабочая виза будет сделана в течение 15-20 дней», — цитирует Константена Sport24.

9 сентября швейцарский клуб объявил о подписании с 28-летним Миранчуком контракта до лета 2026 года.