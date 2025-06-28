Президент «Сьона» Константин: «Мы хотим провести игру с «Зенитом», потому что она доставит нам удовольствие»

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему команда хочет провести товарищеский матч с «Зенитом».

«Мы приедем. Почему мы хотим провести матч, несмотря на рекомендацию SFV? Потому что нам доставит удовольствие встреча с «Зенитом», — цитирует Константина ТАСС.

Ранее Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) направила рекомендацию «Сьону», в которой призвала клуб не проводить игру против петербургской команды.

Позже «Сьон» выпустил заявление, в котором говорилось, что проведение товарищеских матчей остается на усмотрение клубов, а игра с сине-бело-голубыми была согласована с ФИФА и УЕФА.

Встреча запланирована на 9 июля и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии.