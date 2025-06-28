Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

28 июня, 15:56

Президент «Сьона» Константин: «Мы хотим провести игру с «Зенитом», потому что она доставит нам удовольствие»

Сергей Ярошенко

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему команда хочет провести товарищеский матч с «Зенитом».

«Мы приедем. Почему мы хотим провести матч, несмотря на рекомендацию SFV? Потому что нам доставит удовольствие встреча с «Зенитом», — цитирует Константина ТАСС.

Ранее Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) направила рекомендацию «Сьону», в которой призвала клуб не проводить игру против петербургской команды.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Юрий Горшков и&nbsp;Александр Соболев.«Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном». Впервые за 3,5 года в Россию приедет клуб из Западной Европы

Позже «Сьон» выпустил заявление, в котором говорилось, что проведение товарищеских матчей остается на усмотрение клубов, а игра с сине-бело-голубыми была согласована с ФИФА и УЕФА.

Встреча запланирована на 9 июля и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Сьон
Читайте также
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alex K.

    300 тыщ евро - цена этого удовольствия. Ну и титул самого ненавидимого клуба Европы прицепом

    29.06.2025

  • zg

    Медвидь вообще самых честных правил!)

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Они точно в футбол играть будут? )

    29.06.2025

  • Степочкин

    Уже вчера-позавчера клубы из медиалиги получили удовольствие в играх с клубами РПЛ. Аутсайдер сырно-молочного чемпионата туда же..

    28.06.2025

  • Slim Tallers

    Про 320 тысяч Медведев тебе сказал? Он,как обычно,не соврал.

    28.06.2025

  • m_16

    Ну это хоть какие-то попытки пробить лёд.

    28.06.2025

  • zg

    Для бедных швейцарцев косомо деньги,кстати,лазурно-сектанутый!)

    28.06.2025

  • stinn22

    320 000 евро--- это реально оргазьм? может у такого молодого бестолкового сектанутого может быть оргазьм от такой суммы...

    28.06.2025

  • zg

    Не просто удовольствие,а денежный оргазьм!:laughing:

    28.06.2025

    • Швейцарская федерация футбола призвала «Сьон» не проводить матч с «Зенитом»

    Черчесов: «В Венгрии наш тренерский штаб чувствовал себя как дома»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости