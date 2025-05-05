Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

5 мая, 10:20

В Швейцарии похвалили Миранчука за победу над «Цюрихом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В первом туре мини-турнира шести худших команд швейцарской суперлиги «Сьон» победил дома «Цюрих» (2:1).

Антон Миранчук провел на поле 58 минут и отметился голевой передачей. Ведущее издание Сьона La Nuovelliste поставило Миранчуку оценку 4,0 по шестибалльной системе.

«Это очень важная победа, ведь она одержана над одной из двух сильнейших команд этой шестерки. По владению мячом «Цюрих» существенно превзошел «Сьон» — 71 процент против 29, однако хозяева оказались эффективнее. Антон исполнил штрафной удар с фланга, после которого был забит второй гол. Еще однажды его удар пришелся в перекладину. Это положительные моменты. Но вот в первом тайме меня и моих коллег удивили как минимум четыре невынужденные ошибки Антона при выходе в атаку, которые не свойственны футболисту его уровня», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

«Сьон» набрал 39 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Миранчука проведет в субботу, 10 мая, в гостях с «Ивердоном».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Миранчук
ФК Сьон
ФК Цюрих
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Финансист объяснил рекордные покупки валюты россиянами
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • тихоновнавсегда

    Миранчук в одиночку "Цюрих" обыграл товарищ Кудинов?

    05.05.2025

  • Grinopel

    "Георгий Кудинов, приглашенный автор". --- Специально со стороны приглашают "автора", чтобы тот перепостил цитату спортивного обозревателя "СЭ" швейцарского розлива? Тогда он просто автор своего компьютера, с которого копипастит..))

    05.05.2025

  • Степочкин

    Не вызывать из таких клубов в сборную. Это позор когда в другие сборные мира вызывают из топ-клубов Европы, а у нас из вылетающего Гавра, из какого-то Сьона, который в прошлом сезое был во второй лиге и сейчас не блещет. Вызов в сборную из таких клубов дает прецедент другим игрокам РПЛ, мол можно не пахать, ехать условно в норвежскую "Аютуу" и все равно отттуда Валера вызовет, мол в Европе же играет.

    05.05.2025

  • Семён Фадеич

    Похвалили? Достижение! В детском саду хвалят за то, что покакал не в штаны.

    05.05.2025

  • Slim Tallers

    Вот это достижение! Выходить на замену в составе середнячка швейцарского чемпионата,и,иногда,удостаиваться похвалы.

    05.05.2025

    • «Спортинг» одержал волевую победу над «Жил Висенте» и сохранил лидерство в чемпионате Португалии

    VK Видео покажет в прямом эфире центральный матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Спортинг»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости