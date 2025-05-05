В Швейцарии похвалили Миранчука за победу над «Цюрихом»

В первом туре мини-турнира шести худших команд швейцарской суперлиги «Сьон» победил дома «Цюрих» (2:1).

Антон Миранчук провел на поле 58 минут и отметился голевой передачей. Ведущее издание Сьона La Nuovelliste поставило Миранчуку оценку 4,0 по шестибалльной системе.

«Это очень важная победа, ведь она одержана над одной из двух сильнейших команд этой шестерки. По владению мячом «Цюрих» существенно превзошел «Сьон» — 71 процент против 29, однако хозяева оказались эффективнее. Антон исполнил штрафной удар с фланга, после которого был забит второй гол. Еще однажды его удар пришелся в перекладину. Это положительные моменты. Но вот в первом тайме меня и моих коллег удивили как минимум четыре невынужденные ошибки Антона при выходе в атаку, которые не свойственны футболисту его уровня», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

«Сьон» набрал 39 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Миранчука проведет в субботу, 10 мая, в гостях с «Ивердоном».