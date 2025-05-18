В Швейцарии похвалили хавбека «Сьона» Миранчука за матч с «Грассхоппером»

В четвертом, предпоследнем матче мини-турнира шести худших команд швейцарской суперлиги «Сьон» обыграл 17 мая дома «Грассхоппер» (2:1).

Полузащитник хозяев Антон Миранчук, пропустивший предыдущий тур из-за повреждения, провел на поле 66 минут. Ведущее издание Сьона La Nuovelliste поставило ему оценку 4,5 по шестибалльной системе.

«Еще до начала встречи стало известно, что «Сьон» сохранил место в суперлиге. В этой ситуации команда могла играть раскрепощенно. Антон проявил себя неплохо, поучаствовал во второй голевой атаке. Было несколько острых эпизодов с его участием, однажды он опасно пробил почти с линии штрафной. Предполагаю, что в заключительном матче сезона Миранчук вновь выйдет в стартовом составе», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

«Сьон» набрал 44 очка и закончит турнир на 9-м месте в общей турнирной таблице, сохранив прописку в суперлиге. Свой последний матч в сезоне-2024/25 команда Миранчука проведет 22 мая в гостях против «Винтертура».