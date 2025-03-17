В Швейцарии объяснили отсутствие Миранчука в матче с «Грассхоппером»

В 28-м туре швейцарской суперлиги «Сьон» сыграл на выезде вничью с «Грассхоппером» (1:1). Российский полузащитник Антон Миранчук был в заявке гостей, однако на поле не появился.

— После матча главный тренер «Сьона» сказал, что изначально собирался выпустить Антона на поле в последние 20 минут. Однако планы спутало удаление, поэтому до появления Миранчука дело так и не дошло. Ничья — хороший результат для «Сьона» в этой сложной встрече. В следующих двух турах команда Антона дважды подряд примет дома клубы, которые, как и «Грассхоппер», идут в хвосте таблицы. Желаю Миранчуку в хорошем настроении возвратиться из расположения сборной и вернуться в стартовый состав «Сьона», — сказал «СЭ» обозреватель издания La Nuovelliste Стефан Фурнье.

После 28 туров «Сьон» идет 9-м, набрав 34 очка. Следующий матч команда Миранчука проведет 29 марта с «Ивердоном».