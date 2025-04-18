В «Штурме» рассматривают Худякова как основного вратаря на следующий сезон

В «Штурме» прокомментировали статус вратаря Даниила Худякова в следующем сезоне.

«Даниил очень хорошо развивается здесь, в Граце. Он провел матчи как в австрийской бундеслиге, так и в Лиге чемпионов в декабре, когда наш нынешний первый номер Кьелл Схерпен получил травму. Даниил проявил себя очень хорошо. Аренда Схерпена из «Брайтона» заканчивается этим летом, и всегда планировалось, и это по-прежнему четкий план, что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне», — цитирует заявление пресс-службы «Штурма» ТАСС.

21-летний россиянин выступает за «Штурм» с июля 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.