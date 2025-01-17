Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:08

В «Штурме» довольны первыми матчами российского вратаря Худякова

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен считает, что российский вратарь Даниил Худяков позитивно выступил в дебютных матчах за австрийский клуб.

«Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады», — цитирует ТАСС Паренсена.

В этом сезоне Худяков сыграл за «Штурм» в матчах Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0) и «Лилля» (2:3), а также в чемпионате Австрии — с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).

Источник: ТАСС
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

L'Equipe: Тедеско может покинуть пост главного тренера сборной Бельгии до конца января

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости