В «Штурме» довольны игрой и работой российского вратаря Худякова

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шикер оценил игру российского вратаря Даниила Худякова за австрийскую команду.

«Даниил очень хорошо прижился в клубе и быстро интегрировался в команду. Он отыграл 90 минут в товарищеском матче против «ПСЖ», а также 45 минут в товарищеском матче против «Порту» перед началом нашего соревновательного сезона. Пока что мы очень довольны его игрой, а также ежедневными тренировками на поле, конечно, как и планировалось, у него будет время развиваться здесь, в клубе», — цитирует Шикера ТАСС.

Худяков перешел в «Штурм» 22 июля на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до 2028 года. 7 августа Худяков провел полный товарищеский матч с «ПСЖ», в стартовом составе которого вышел еще один российский голкипер Матвей Сафонов. Встреча завершилась со счетом 2:2.