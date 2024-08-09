Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:59

В «Штурме» довольны игрой и работой российского вратаря Худякова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шикер оценил игру российского вратаря Даниила Худякова за австрийскую команду.

«Даниил очень хорошо прижился в клубе и быстро интегрировался в команду. Он отыграл 90 минут в товарищеском матче против «ПСЖ», а также 45 минут в товарищеском матче против «Порту» перед началом нашего соревновательного сезона. Пока что мы очень довольны его игрой, а также ежедневными тренировками на поле, конечно, как и планировалось, у него будет время развиваться здесь, в клубе», — цитирует Шикера ТАСС.

Худяков перешел в «Штурм» 22 июля на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до 2028 года. 7 августа Худяков провел полный товарищеский матч с «ПСЖ», в стартовом составе которого вышел еще один российский голкипер Матвей Сафонов. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: ТАСС
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
1
0
Читайте также
Спринтер из Ботсваны Тебого стал олимпийским чемпионом
Немецкая гимнастка российского происхождения стала второй в квалификации на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — Пепе: «Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за все»
Новости
RSS RSS
Все новости