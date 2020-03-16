В Шотландии перенесли матчи третьего дивизиона из-за коронавируса

Федерация футбола Шотландии отложила на неопределенный срок матчи третьего по рангу дивизиона. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации Шотландии. Ранее были отложены матчи в остальных лигах в связи с пандемией коронавируса.

Также был перенесен Кубка вызова «Инвернесс» — «Рейт Роверс». В этом турнире выступают команды всех дивизионов, кроме элитного.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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