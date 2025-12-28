В Сербии заявили, что «Црвена Звезда» готова продать Тикнизяна в зимнее траснферное окно

Сербский журналист Иван Цветкович ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна в другой клуб этой зимой.

Ранее агент 26-летнего футболиста сообщил «СЭ» об интересе европейских клубов к игроку.

«По Наиру никаких предложений сейчас в «Црвену Звезду» не поступало. Клуб готов продать Тикнизяна, если поступит хорошее предложение зимой, но пока оно не поступало в клуб», — сказал Цветкович «СЭ».

Тинизян перешел в «Црвену Звезду» в июле 2025 года года. 26-летний футболист провел 25 матчей за сербскую команду во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.