Сегодня, 12:55

В Сербии рассказали о важности получения Тикнизяном паспорта страны

Микеле Антонов
Корреспондент

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о получении защитником «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном паспорта страны.

Ранее агент Тикнизяна объяснил, зачем игрок получил паспорт Сербии.

«Часто ли так делают в Сербии? Тикнизян не исключение. После получения паспорта Сербии его не считают иностранцем. Это важно, потому что одновремено на поле могут быть 4 иностранца (на скамейке сколько угодно). Кстати, футболистов из ЕС не считают иностранцами. Тикнизян получил гражданство Сербии через 88 дней. Быстрее, чем любой до него. Это клубы просят. Им выгодно освободить место для еще одного иностранца в домашнем чемпионате», — сказал Цветкович «СЭ».

26-летний армянин перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» 1 июня 2025 года, подписав трехлетний контракт. Он провел 13 матчей за сербский клуб.

Наир Тикнизян.Тикнизян теперь серб. Получил паспорт всего за 88 дней
Наир Тикнизян
ФК Црвена Звезда
  • Lars Berger

    Он же говорил, что с детства от армян без ума... Или теперь сербов полюбил?)

    03.10.2025

  • sdf_1

    У «Зенита» научились. Кстати, «Црвена Звезда» играет как «Зенит». В чемпионате ого-го, а в европах заурядный клуб

    03.10.2025

  • zg

    Дебилы....У них то в отличии от нас молодежь неплохая,нафига ее задвигать ради "Тикнизянов"!?

    03.10.2025

    • Агент Тикнизяна объяснил, зачем игрок получил паспорт Сербии: «Клуб предложил это, чтобы Наир не считался легионером»

