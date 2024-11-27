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Сегодня, 16:00

В Сербии отреагировали на новость об интересе «Партизана» к Зорину

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Сербский журналист Иван Цветкович в комментарии «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Партизана» к полузащитнику московского «Спартака» Даниилу Зорину.

«У клуба сейчас долг 60 миллионов евро, поэтому они стараются не тратить слишком много. Да, есть основания полагать, что клуб интересуется Даниилом, но пока нет подтверждений этому. Сейчас довольно напряженная обстановка в клубе.

Они в тяжелом положении в вопросе и финансов, и спортивных результатов. Возможно, что это один из худших периодов в истории клуба. Сейчас новое временное руководство, и лишь в конце сезона, в мае, будут выборы. Новое руководство должно улучшить ситуацию, но, к какому моменту это произойдет, большой вопрос», — сказал Цветкович «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник «Спартака» провел 9 игр в рамках РПЛ и FONBET Кубка России, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Денис Сафронов

Футбол
ФК Партизан
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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