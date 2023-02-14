В сборной Израиля пока не связывались с российским защитником Морозовым

«По данным «СЭ», в сборной Израиля пока не связывались с российским защитником Григорием Морозовым.

Ранее сообщалось, что спортивный директор сборной Израиля Иосси Бенаюн и главный тренер национальной команды Алон Хазан наблюдают за игрой 28-летнего российского футболиста в «Бейтаре». У защитника есть израильский паспорт. Сам игрок комментировать ситуацию не хочет.

Морозов выступает за «Бейтар» с 31 января 2023 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник провел за иерусалимский клуб 2 матча и отметился голевой передачей.

В отборочном турнире ЧЕ-2024 сборная Израиля выступит в одной группе с командами Швейцарии, Румынии, Косово, Белоруссии и Андорры.