Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:07

В сборной Армении отреагировали на информацию о переговорах со Слуцким

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-секретарь сборной Армении по футболу Айк Карапетян в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что местная футбольная федерация вела переговоры с Леонидом Слуцким о назначении на пост главного тренера армянской сборной.

«Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — сказал Карапетян корреспонденту «СЭ».

Сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар». До «Рубина» он работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.

Сборная Армении по футболу
Леонид Слуцкий
3
4
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агузаров рассказал о совместном рыбном хозяйстве с Черчесовым

Агузаров о Дзюбе: «Возможно, у него осталась обида, что я не смог его трудоустроить в Англию после ЧМ-2018»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости