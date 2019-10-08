В Саудовской Аравии на матче не сработал ВАР, так как сотрудник стадиона отключил аппаратуру, чтобы зарядить телефон

В матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех» судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы ВАР. Главный арбитр встречи хотел убедить в верности решения зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой, сообщает Sportbible.

Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой телефон.