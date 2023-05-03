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Сегодня, 17:34

В Саудовской Аравии готовят для Месси самый крупный контракт в истории футбола

Мария Гусева
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, правительство государства готово предложить 35-летнему аргентинцу самый крупный контракт в истории футбола. Соглашение будет рассчитано на несколько лет. Форвард может перейти в «Аль-Хиляль», являющийся главным соперником «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Отмечается, что Месси рассматривал возможность смены обстановки еще до конфликта с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб отстранил аргентинца от команды на две недели за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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