В Румынии прошел прощальный матч Адриана Муту

Бывший форвард «Интера», «Челси», «Ювентуса» «Фиорентины» Адриан Муту провел прощальный матч в Клуже в воскресенье, 12 июня.

Игра прошла в формате сборная Румынии против сборной Мировых звезд. Выставочная встреча завершилась со счетом 3:3.

В румынскую сборную вошли экс-игроки «Спартака» Адриан Йенчи и Габриэль Тамаш, а также бывший футболист «Зенита» Даниэл Кирицэ. Муту провел по тайму за каждую из команд.

В 2004 году форвард был дисквалифицирован, после того как в его крови был обнаружен кокаин. В 2016 году Адриан завершил карьеру футболиста.