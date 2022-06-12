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В Румынии прошел прощальный матч Адриана Муту

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший форвард «Интера», «Челси», «Ювентуса» «Фиорентины» Адриан Муту провел прощальный матч в Клуже в воскресенье, 12 июня.

Игра прошла в формате сборная Румынии против сборной Мировых звезд. Выставочная встреча завершилась со счетом 3:3.

В румынскую сборную вошли экс-игроки «Спартака» Адриан Йенчи и Габриэль Тамаш, а также бывший футболист «Зенита» Даниэл Кирицэ. Муту провел по тайму за каждую из команд.

В 2004 году форвард был дисквалифицирован, после того как в его крови был обнаружен кокаин. В 2016 году Адриан завершил карьеру футболиста.

Адриан Муту
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