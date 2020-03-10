В Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек

Федерация футбола Румынии объявила, что не будет допускать зрителей на организованные ей матчи. Так, остановлена продажа билетов на матчи молодежных сборные Румынии и Дании.

При этом матчи чемпионата страны могут пройти в присутствии не более 1000 человек, если клуб-хозяин получит соответствующее разрешение. В противном случае матч пройдет при пустых трибунах.

Ранее правительство Румынии из-за распространения коронавируса запретило проведение мероприятий, на которых планируется присутствие более 1000 человек. Планируется, что столица Румынии Бухарест примет четыре матча Евро-2020.