В Румынии глава судейского комитета наказал руководителя департамента судейства

Председатель судейского комитета Федерации футбола Румынии грек Кирос Вассарас отстранил руководителя департамента судейства Аугустуса Константина от работы инспектором на матчах чемпионата, первенства и Кубка страны. Как сообщает пресс-служба федерации, такое решение принято по итогам внутреннего расследования, касавшегося организации экзаменов для арбитров, претендовавших на повышение в классе.



Экзамены на право обслуживать матчи второго и третьего дивизионов состоялись 22 и 23 сентября. В конце того месяца издание ProSport сообщило о нарушениях при проверке экзаменационных работ и последующем изменении оценок. Судейский комитет признал наличие двух ошибок: в одном случае за правильный приняли неверный вариант ответа, в другом обнаружилось расхождение между оригинальным текстом вопроса на английском языке и его переводом на румынский.



Проведенная впоследствии проверка экзаменационных работ и рассмотрение апелляций участников подтвердили правильность итогового ранжирования кандидатов. Вместе с тем были выявлены недостатки административного характера, которые привели к задержке официального объявления результатов и нанесли ущерб репутации комитета.



По информации ProSport, Константин координировал организацию и проведение тестов. В официальном сообщении федерации не уточняется, какие именно нарушения он допустил. Об отстранении его от исполнения обязанностей руководителя департамента судейства не сообщается. Любопытно, что допущены недостатки административного характера, а отстранили его от другой деятельности — инспектирования матчей. Почему избрана именно такая мера и почему ее срок составляет шесть туров, федерация не объяснила.



Константин — бывший арбитр ФИФА и действующий инспектор УЕФА. В 2009 году он, в частности, судил отборочный матч чемпионата мира-2010 между сборными России и Лихтенштейна (3:0).