В «Риге» 29 человек заразились коронавирусом
29 представителей «Риги» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальная страница клуба в Facebook.
«Вчерашний тест показал еще 13 инфицированных, — говорится в сообщении. — Два доктора, пять тренеров и один футболист. В общей сложности 29 инфицированных в нашем клубе. Берегите себя и своих близких. Здоровья».
Напомним, сегодня «Рига» стала чемпионом Латвии. Клуб завоевал чемпионский титул в третий раз подряд.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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