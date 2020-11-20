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В «Риге» 29 человек заразились коронавирусом

21:59
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29 представителей «Риги» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

«Вчерашний тест показал еще 13 инфицированных, — говорится в сообщении. — Два доктора, пять тренеров и один футболист. В общей сложности 29 инфицированных в нашем клубе. Берегите себя и своих близких. Здоровья».

Напомним, сегодня «Рига» стала чемпионом Латвии. Клуб завоевал чемпионский титул в третий раз подряд.

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