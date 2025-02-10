Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

10 февраля 2025, 13:39

В Португалии высоко оценили Коштинью, которым интересуется «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника «Олимпиакоса» Коштиньи.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» сделал предложение «Олимпиакосу» по покупке португальца на сумму более 10 миллионов евро, однако греческий клуб отказал.

«Сложно сказать, какова его цена сейчас. Но это отличный игрок, очень сильный правый защитник. Несмотря на его возраст, его уже можно называть опытным футболистом, потому что он провел много времени в португальском чемпионате. У него много сильных качеств», — сказал Канейра «СЭ».

Коштинья — воспитанник футбольных клубов «Порту» и «Брага». До перехода в «Олимпиакос» он выступал только за «Риу Аве» на профессиональном уровне. В этом сезоне португальский футболист принял участие в 26 матчах, сделав три результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марку Канейра
Футбол
ФК Зенит
Читайте также
В ЦБ заявили о запуске платформы «Антидроп» в 2027 году
Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану выросло до 1230 человек
Кирилл Капризов установил рекорд для снайперов «Миннесоты»
«Шанхай Дрэгонс» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
Орал на свою же скамейку, угрожал стать «плохим» и, кажется, соскучился по «Спартаку». Что творится с Соболевым в «Зените»
США меняют модель внешнего управления в результате военных операций. Что нужно знать
Популярное видео
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Краснодар» объявил об уходе Кастаньо в «Ривер Плейт»
Галактионов — об отсутствии трансферов: «Успех в том, что мы сохранили наш костяк»
«Зенит» пытался подписать Погба зимой, француз отказался
Селюк: «Отсутствие у «Локомотива» трансферов зимой им не во вред, у них достаточно футболистов»
«Спартаку» предлагали приобрести форварда «Рубина» Даку зимой
Перед самым закрытием трансферного окна в РПЛ Илича предлагали «Зениту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Арис» с Кокориным в составе сыграл вничью с АЕКом

Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости