В Португалии высоко оценили Коштинью, которым интересуется «Зенит»

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника «Олимпиакоса» Коштиньи.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» сделал предложение «Олимпиакосу» по покупке португальца на сумму более 10 миллионов евро, однако греческий клуб отказал.

«Сложно сказать, какова его цена сейчас. Но это отличный игрок, очень сильный правый защитник. Несмотря на его возраст, его уже можно называть опытным футболистом, потому что он провел много времени в португальском чемпионате. У него много сильных качеств», — сказал Канейра «СЭ».

Коштинья — воспитанник футбольных клубов «Порту» и «Брага». До перехода в «Олимпиакос» он выступал только за «Риу Аве» на профессиональном уровне. В этом сезоне португальский футболист принял участие в 26 матчах, сделав три результативные передачи.