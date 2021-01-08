В Португалии скончался 24-летний футболист

Клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка» сообщил о смерти 24-летнего футболиста Алекса Аполинарио.

Он умер в больнице после того, как перенес остановку сердца на поле.

«С глубоким сожалением сообщаем, что, по информации больницы Вила-Франка-Де-Сира, Алекс Аполинарио скончался. Остановка сердца привела к смерти мозга. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье игрока. Клуб отменяет все мероприятия для траура», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

В этом сезоне Аполинарио провел восемь матчей и забил два мяча.